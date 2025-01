"Le cycle de baisse des taux de la BCE n'est pas encore terminé" (abrdn)

(AOF) - "La décision de la BCE de réduire les taux de 25 points de base aujourd'hui n'a rien de surprenant. L'inflation est proche de l'objectif de 2 % de la BCE, tandis que l'économie a stagné au quatrième trimestre", explique Felix Feather, économiste chez abrdn. Qui ajoute : Nous pensons que le cycle de baisse des taux de la BCE n'est pas encore terminé et anticipons trois nouvelles réductions cette année. Cette perspective repose sur des prévisions de croissance faibles et notre attente d'une inflation qui devrait continuer à baisser vers l'objectif et s'y maintenir."

"Le communiqué de presse de la BCE semble également indiquer que les décideurs politiques sont de plus en plus confiants quant au retour de l'inflation à son objectif", poursuit l'économiste.