Le créateur des fonds catholiques Ave Maria passe la main à son fils

Le patron de Schwartz Investment Counsel, la société de gestion de la gamme de fonds catholiques Ave Maria Mutual Funds, prépare sa succession.

George P. Schwartz, le fondateur du gestionnaire d’actifs américain, a confié la direction générale de la structure à son fils, Timothy S. Schwartz, actuellement président.

George P. Schwartz, qui dirige la société depuis sa création en 1980, a joué un rôle clé dans la création des fonds Ave Maria, aux côtés de Tom Monaghan et de feu Bowie Kuhn.

Parallèlement, Brandon S. Scheitler a été nommé directeur des investissements de la société et a également été promu senior vice president . En outre, il devient le gérant de portefeuille principal du Ave Maria Rising Dividend Fund, un fonds qu’il continuera de co-gérer avec George P. Schwartz. Le duo gère également le fonds Ave Maria Bond Fund avec Brandon Scheitler comme gérant principal.

Anthony W. Gennaro, gérant principal du fonds Ave Maria World Equity Fund, a été promu vice-president de Schwartz Investment Counsel, Inc.

Ave Maria Mutual Funds se présente comme un pionnier de «l’investissement moralement responsable». Depuis la création de son premier fonds en 2001, la gamme de fonds a vu ses encours atteindre 3 milliards de dollars.

Les six fonds, dépourvus de frais, sont investis dans des entreprises qui respectent les valeurs fondamentales et les enseignements de l'Église catholique. Les deux fonds les plus importants sont le Ave Maria Rising Dividend Fund, d’un encours de 989 millions de dollars, et le Ave Maria Growth Fund, de 962 millions de dollars.