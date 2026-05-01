Le courtier en assurance Aon enregistre une forte hausse de ses bénéfices grâce à la bonne santé de son activité de gestion des risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de courtage en assurance Aon

AON.N a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses solutions de gestion des risques.

Les dépenses en matière d'assurance sont restées soutenues, les particuliers et les entreprises accordant la priorité à la couverture dans un environnement complexe afin de se prémunir contre des risques tels que les catastrophes naturelles et la cybercriminalité.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le chiffre d'affaires de la division de gestion des risques d'Aon, qui aide les clients à évaluer et à atténuer les risques, a augmenté de 9,7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,50 milliards de dollars au cours du trimestre.

* Les courtiers génèrent des revenus grâce à des commissions basées sur les primes, ce qui lie étroitement leur performance à celle du secteur de l'assurance dans son ensemble.

* Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'Aon a atteint 1,4 milliard de dollars, soit 6,48 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,24 milliard de dollars, soit 5,67 dollars par action, un an plus tôt.

* La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,03 milliards de dollars, avec une croissance organique de 5%.

* Ses concurrents Marsh McLennan MRSH.N et Willis Towers Watson WTW.O ont également affiché une hausse de leur bénéfice ajusté au premier trimestre, signe d'une demande soutenue à l'échelle du secteur.