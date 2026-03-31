Le courtier du secrétaire américain à la Défense Hegseth a cherché à acheter un fonds de défense avant l'attaque de l'Iran, selon le FT

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Un courtier du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a tenté de réaliser un investissement important dans les grandes entreprises de défense dans les semaines précédant l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, a rapporté le Financial Times lundi, citant trois personnes familières de l'affaire.

Le courtier de Hegseth chez Morgan Stanley MS.N a contacté BlackRock BLK.N en février au sujet d'un investissement de plusieurs millions de dollars dans le Defense Industrials Active ETF du gestionnaire d'actifs, peu avant que les États-Unis ne lancent une action militaire contre Téhéran, a ajouté le rapport.