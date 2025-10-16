 Aller au contenu principal
Le courtier américain Schwab réalise un bénéfice record grâce aux actifs de ses clients et à la vigueur de ses activités de transactions
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de courtage américaine Charles Schwab SCHW.N a dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le troisième trimestre jeudi, les actifs des clients ayant atteint un nouveau record et les revenus des transactions ayant grimpé en flèche.

Les actions de la société ont augmenté de 2,9 % dans les échanges avant bourse. L'action a bondi de 27,5 % cette année à sa dernière clôture.

Les résultats de Schwab donnent un aperçu des tendances du paysage de l'investissement, avec son modèle d'entreprise diversifié couvrant les services de courtage, la gestion d'actifs, la banque et d'autres services financiers.

La société basée à Westlake, au Texas, a ajouté 137,5 milliards de dollars de nouveaux actifs nets de base au cours du trimestre, tandis que le total des actifs des clients a augmenté de 17 % pour atteindre le chiffre record de 11,59 billions de dollars.

"Le renforcement des tendances de croissance organique, l'adoption croissante des solutions de gestion de patrimoine et les vents macroéconomiques favorables ont permis d'enregistrer un nouveau trimestre de revenus et de bénéfices par action record", a déclaré le directeur général Rick Wurster.

Le bénéfice a bondi de 67 % pour atteindre le chiffre record de 2,36 milliards de dollars, soit 1,26 dollar par action, au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre.

En excluant les éléments exceptionnels, Schwab a gagné 1,31 $ par action, dépassant les attentes de Wall Street qui tablaient sur 1,25 $, selon les estimations compilées par LSEG.

Le trading a été un autre point positif pour Schwab, alors que les actions ont atteint de nouveaux sommets, soutenues par de solides bénéfices des entreprises et par l'optimisme concernant les réductions potentielles des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'indice de référence S&P 500 a gagné environ 8 % au troisième trimestre et a atteint plusieurs niveaux records en septembre, mois historiquement faible pour les marchés boursiers.

Les revenus des transactions de Schwab ont bondi de 25 % pour atteindre 995 millions de dollars, grâce à des volumes importants et à l'intérêt soutenu des clients pour les produits dérivés.

Le revenu net de la société a grimpé de 27 % pour atteindre le chiffre record de 6,14 milliards de dollars au cours du trimestre.

Valeurs associées

CHARLES SCHWAB
93,410 USD NYSE -1,03%
