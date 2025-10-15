 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 081,50
+0,03%
Indices
Chiffres-clés

Le courtage actions et la gestion de fortune dopent les résultats de Morgan Stanley
information fournie par AOF 15/10/2025 à 14:36

(AOF) - Morgan Stanley a dépassé les attentes, bénéficiant de la bonne performance de ses activités de courtage actions et de gestion de fortune. Au troisième trimestre, son bénéfice net s'est envolé de 44%, à 4,655 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action. Les revenus ont bondi de 18%, à 18,22 milliards de dollars, ressortant également au-dessus des attentes de Wall Street de 16,34 milliards de dollars. Ceux de la banque d'investissement ont bondi de 44%, à 2,11 milliards de dollars grâce aux opérations de fusions & acquisitions.

S'agissant des activités de marché, le courtage sur actions - domaine où elle est l'un des leaders à Wall Street - Morgan Stanley a généré des revenus de 4,16 milliards de dollars, en hausse de 35%. Wall Street visait 3,41 milliards de dollars. Les revenus dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) ont progressé de 8% à 2,17 milliards de dollars. Le marché anticipait 2,07 milliards de dollars.

Dans la gestion de fortune, les revenus ont augmenté de 13%, à 8,23 milliards de dollars, contre 7,78 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice imposable a bondi de 21%, à 2,5 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
162,700 USD NYSE +4,70%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank