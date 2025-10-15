Le courtage actions et la gestion de fortune dopent les résultats de Morgan Stanley

(AOF) - Morgan Stanley a dépassé les attentes, bénéficiant de la bonne performance de ses activités de courtage actions et de gestion de fortune. Au troisième trimestre, son bénéfice net s'est envolé de 44%, à 4,655 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action. Les revenus ont bondi de 18%, à 18,22 milliards de dollars, ressortant également au-dessus des attentes de Wall Street de 16,34 milliards de dollars. Ceux de la banque d'investissement ont bondi de 44%, à 2,11 milliards de dollars grâce aux opérations de fusions & acquisitions.

S'agissant des activités de marché, le courtage sur actions - domaine où elle est l'un des leaders à Wall Street - Morgan Stanley a généré des revenus de 4,16 milliards de dollars, en hausse de 35%. Wall Street visait 3,41 milliards de dollars. Les revenus dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) ont progressé de 8% à 2,17 milliards de dollars. Le marché anticipait 2,07 milliards de dollars.

Dans la gestion de fortune, les revenus ont augmenté de 13%, à 8,23 milliards de dollars, contre 7,78 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice imposable a bondi de 21%, à 2,5 milliards de dollars.

