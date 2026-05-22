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Le cours de l'action Workday s'envole alors que la demande en matière d'IA apaise les inquiétudes des investisseurs
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, avant l'ouverture des marchés, l'action de Workday WDAY.O a bondi de près de 12% après que le fabricant de logiciels d'entreprise a dépassé les prévisionsde chiffre d'affaires et de bénéficespour le premier trimestre , apaisant ainsi les craintes que des concurrents spécialisés dans l'IA, tels qu'Anthropic, ne viennent rapidement perturber la demande des éditeurs de logiciels traditionnels.

Le chiffre d'affaires lié aux abonnements de la société basée à Pleasanton, en Californie, a bondi de 14,3% pour atteindre 2,35 milliards de dollars, les nouvelles affaires nettes représentant 40% de cette croissance, selon Rob Enslin, directeur commercial.

Workday a toutefois maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux abonnements.

“Nous ne sommes pas certains que ces résultats changeront la donne, mais ils fournissent néanmoins des données rassurantes”, ont déclaré les analystes de Barclays.

Le titre a chuté de plus de 43% depuis le début de l'année, tandis que l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a également reculé d'environ 14% sur la même période.

Workday a ajouté des fonctionnalités d'IA à l'ensemble de sa plateforme pour rester compétitif, notamment avec le lancement en mars de Sana , sa couche d'IA conversationnelle.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 2,54 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice trimestriel ajusté par action s'est élevé à 2,66 dollars, bien au-dessus de l'estimation des analystes de 2,51 dollars.

“Nous pensons que Workday est relativement à l'abri des bouleversements liés à l'IA grâce à ses 80 millions d'utilisateurs, à son fort taux de fidélisation et à son statut de système de référence”, ont déclaré les analystes de Jefferies.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de Workday est de 10,93, contre 12,8 pour son concurrent Salesforce

CRM.N .

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