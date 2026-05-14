Le cours de l'action Cerebras s'envole dès son introduction en bourse alors que l'engouement pour l'IA s'empare des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le titre Cerebras bondit de 89 % à l'ouverture du Nasdaq

* Le fabricant de puces a levé 5,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

* Le cours d'ouverture implique une valorisation de 106,75 milliards de dollars sur une base entièrement diluée

(Réécriture des paragraphes 1 et 2 avec les cours d'ouverture, citation du directeur général au paragraphe 5) par Utkarsh Shetti, Echo Wang et Max A. Cherney

Les actions du concepteur de puces Cerebras Systems CBRS.O ont bondi de 89 % au-dessus du prix d'introduction en bourse lors de leurs débuts au Nasdaq, prolongeant l'engouement sans relâche du marché pour les entreprises considérées comme les principales bénéficiaires du boom de l'intelligence artificielle.

Jeudi, son titre a ouvert à 350 dollars, bien au-dessus du prix d'introduction de 185 dollars par action, qui lui a permis de lever 5,55 milliards de dollars. Cette hausse confère à Cerebras une valorisation de 106,75 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

L'introduction en bourse de cette entreprise basée à Sunnyvale, en Californie, est la plus importante de l'année à ce jour et intervient alors que les actions liées à l'IA propulsent les marchés vers des niveaux records malgré les défis liés à la croissance mondiale découlant du conflit au Moyen-Orient.

Fondée en 2015, Cerebras a cherché à remettre en question l'informatique IA conventionnelle avec son moteur à l'échelle d'une plaquette de silicium, en concevant des puces de la taille d'une assiette pour accélérer le traitement. Contrairement aux systèmes traditionnels basés sur des GPU qui s'appuient sur des grappes de puces interconnectées, elle intègre des centaines de milliers de cœurs de calcul sur un seul processeur.

“Dans la Silicon Valley, nous comprenons l’ampleur que prendra l’IA et ce que cela signifie”, a déclaré Andrew Feldman, directeur général de Cerebras, lors d’une interview accordée à Reuters. “Nous développons l’IA par l’apprentissage et nous l’utilisons pour l’inférence. À mesure que ces modèles deviendront plus intelligents, notre utilisation de ceux-ci va exploser.”

Cette introduction en bourse marque sa deuxième tentative d’entrer en bourse, après avoir abandonné son projet de cotation l’année dernière. Son partenariat avec G42, une entreprise d’IA basée aux Émirats arabes unis qui a généré plus de 85 % de son chiffre d’affaires en 2024, avait fait l’objet d’un examen de sécurité nationale par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis. Le comité a finalement donné son feu vert à l’opération.

Depuis lors, Cerebras a gagné comme clients Amazon AMZN.O et OpenAI, deux des plus grands constructeurs d’infrastructures d’IA au monde.

EXPLOSION DES DÉPENSES EN IA

Alors que la course au développement de modèles d'IA plus rapides et plus intelligents s'intensifie, les géants de la technologie injectent des centaines de milliards de dollars dans cet écosystème.

Cette demande démesurée a déclenché une frénésie digne de la ruée vers l'or chez les investisseurs, les actions liées à l'IA affichant des rendements vertigineux dans l'espoir que cette technologie révolutionnaire bouleverse les flux de travail traditionnels.

L'indice Dow Jones U.S. Semiconductors .DJUSSCT , qui suit les poids lourds du secteur des puces électroniques tels que Nvidia, Qualcomm QCOM.O et Intel INTC.O , a enregistré un rendement de plus de 107 % au cours de l'année écoulée, contre une hausse d'environ 26 % pour le S&P 500 .SPX .

Cerebras a revu à la hausse la taille et la fourchette de prix de son introduction en bourse en début de semaine afin de répondre à l'intérêt croissant pour ses actions. Des sources ont indiqué à Reuters que l'offre avait attiré des ordres pour représentant plus de 20 fois le nombre d'actions disponibles.