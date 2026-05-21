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Le cours de Destiny Tech100 grimpe après l'annonce par SpaceX de son introduction en bourse
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 11:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Les actions du fonds fermé Destiny Tech100

DXYZ.N ont grimpé de 3,4 % pour atteindre 50,27 $ avant l'ouverture du marché

** Cette hausse fait suite à la publication par SpaceX de son dossier d'introduction en bourse tant attendue après la clôture du marché mercredi

** DXYZ est considéré comme un indicateur pour les investisseurs particuliers cherchant à s'exposer à des leaders technologiques privés tels que SpaceX, le sentiment étant souvent influencé par l'actualité des sociétés du portefeuille

** L'introduction en bourse de SpaceX est considérée comme potentiellement la première à atteindre une valorisation d'un billion de dollars sur le marché américain, avec un objectif de valorisation pouvant atteindre 1,75 billion de dollars

** SpaceX représente 14,5 % du portefeuille d'actions de DXYZ au 31 mars

** À la dernière clôture, l'action DXYZ affichait une hausse de 58,6 % depuis le début de l'année

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