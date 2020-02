Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le coronavirus a affecté les activités de Suez en Chine - DG Reuters • 26/02/2020 à 07:58









PARIS, 26 février (Reuters) - SUEZ-LE CORONAVIRUS A POUR LE MOMENT ESSENTIELLEMENT AFFECTÉ LES ACTIVITÉS DU GROUPE EN CHINE-DG * SUEZ CONSTATE UNE REPRISE DE SES ACTIVITÉS EN CHINE-DG * SUEZ VISE AU MOINS AUTANT D'ÉCONOMIES EN 2020 QU'EN 2019-DIR FIN Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris 0.00%