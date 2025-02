Le contrôleur de la ville de New York, M. Lander, exhorte les directeur général américains à ne pas obéir à Trump à l'avance : N'obéissez pas à Trump à l'avance : Ross Kerber

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Ross Kerber

Hier, j'ai appelé le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, pour connaître son point de vue, en tant qu'investisseur activiste, sur la décision d'Institutional Shareholder Services de mettre fin aux considérations de diversité dans ses recommandations pour les conseils d'administration.

Nous avons eu une conversation beaucoup plus large. Je la reproduis ci-dessous en tant que point de vue d'un investisseur sur la manière dont les directeur général ont réagi à une série de décrets et de mesures prises par le président américain Donald Trump et son administration.

De nombreux directeur général se sont rapprochés de l'administration, y compris les milliardaires du secteur technologique lors de son investiture, mais il est encore trop tôt pour dire que les dirigeants sont sur la même longueur d'onde. Mardi dernier, par exemple, le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré que les nouveaux tarifs douaniers de M. Trump avaient ajouté "beaucoup de coûts et beaucoup de chaos " aux entreprises américaines.

Ne considérez pas M. Lander comme une voix moyenne - il se présente pour devenir maire de la ville fortement démocrate où M. Trump a déjà élu domicile. M. Lander et son équipe, qui supervisent quelque 280 milliards de dollars, ont été parmi les investisseurs de fonds de pension les plus actifs pour pousser les entreprises à changer sur les questions sociales et climatiques .

Mais il faut leur reconnaître le mérite d'avoir été précoces dans l'identification des questions qui sont devenues d'intérêt à long terme, comme leur crainte que le passage à des assemblées annuelles uniquement en ligne ne réduise la voix des investisseurs .

J'ai édité notre entretien pour des raisons de longueur et de clarté.

Question: Que pensez-vous de la décision de la Commission européenne d'organiser des assemblées annuelles en ligne? Que pensez-vous de la décision d'ISS de mettre fin aux considérations de diversité dans ses recommandations de vote pour les administrateurs?

M . Lander: Il s'agit d'un nouveau coup de genou flagrant de la part de personnes qui devraient être plus avisées. Je ne peux qu'en conclure qu'ils ont peur d'une réglementation accrue. Plutôt que de défendre l'indépendance des conseils en matière de procuration, ils jettent de manière préventive la valeur de la diversité de la gouvernance sous le boisseau.

Q: Je pense qu'il est juste de dire que les études sur la valeur de la diversité dans les conseils d'administration sont mitigées?

R: C'est une évaluation juste. La valeur d'un conseil indépendant en matière de procuration est que les actionnaires peuvent prendre leur propre décision sur la manière de voter. Mais ne pas y prêter attention revient à se mettre volontairement des œillères. Il ne serait pas surprenant que (ISS) fasse la même chose pour EEO-1 (diversity ) disclosures ou d'autres approches visant à améliorer la diversité dans les entreprises.

Q: Puisque nous en parlons, que pensez-vous de la réaction des entreprises aux actions de Trump?

R: Je suis très désemparé dans tous les domaines. Je pense que les entreprises qui pensent qu'il est préférable d'avoir des conseils d'administration diversifiés et inclusifs (réduisent leurs efforts), ou les entreprises qui croient que la crise climatique est réelle agissent par peur d'une manière contraire à leurs intérêts.

(M. Lander a cité des cas où des entreprises telles qu'Amazon , Vanguard et Bank of America ont renoncé à prendre en compte la diversité)

Q: Parlez-moi de Tesla? (Une autre entreprise où M. Lander a soulevé des questions de gouvernance .)

R: La gouvernance indépendante est censée permettre aux actionnaires de s'exprimer en toute indépendance. Lorsque les entreprises sont contrôlées par un groupe d'administrateurs ayant des intérêts familiaux ou alignés, elles ont tendance à ne pas être indépendantes. Donald Trump et Elon Musk montrent quelque chose de très similaire à Washington. Le démantèlement du Consumer Financial Protection Bureau est peut-être dans l'intérêt personnel de Trump ou de Musk , mais pas dans celui du peuple américain.

(Tesla et Musk n'ont pas répondu aux messages demandant des commentaires).

Q: Les directeur général ont-ils vraiment le choix dans leur façon d'agir ou de parler, compte tenu de la pression politique et des directives auxquelles ils sont confrontés?

R: Oui. les autoritaires veulent "obéir par avance" et c'est ainsi qu'ils corrodent la démocratie. Si le gouvernement fédéral intente une action en justice et constate qu'une entreprise a commis une faute, il peut négocier un accord de consentement ou autre. Si vous obéissez à l'avance lorsqu'ils agitent le sabre, vous ne pouvez pas le faire.

Q: Cela ressemble à l'auteur Tim Snyder que vous citez? (M. Snyder est professeur d'histoire à l'université de Yale et auteur de plusieurs ouvrages, dont "Our Malady", "The Road to Unfreedom" et "On Tyranny" , qui contient les mots "Do not obey in advance" ("N'obéissez pas à l'avance"))

R: C'est Tim Snyder que je cite, j'aimerais que nous n'ayons pas cette discussion.

Q: Allez Brad! Les marchés restent élevés . Peut-être que les directeur général n'ont pas autant protesté parce qu'ils jugent que les changements mis en place par Trump sont acceptables si leurs profits et leurs actions continuent d'augmenter?

R: Le succès des entreprises américaines et des marchés financiers repose sur la gouvernance des actionnaires et, plus encore, sur la démocratie et l'État de droit. Si les dirigeants d'entreprise laissent l'autoritarisme rampant corroder la gouvernance et l'État de droit, les gains à court terme sur le marché boursier seront éphémères.

Q: En tant qu'investisseur, parlez-vous de ces questions aux entreprises? Peut-être allez-vous prendre des mesures?

R: Nous examinons nos options en cette période troublante.