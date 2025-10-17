Le contrôleur de la ville de New York et d'autres investisseurs demandent à Starbucks de reprendre les négociations avec les syndicats

Les actionnaires s'inquiètent de la détérioration des relations de travail

Il y a plus de 650 magasins Starbucks syndiqués aux États-Unis

Les négociations sont au point mort depuis avril de l'année dernière

Le contrôleur de la ville de New York et d'autres actionnaires de Starbucks SBUX.O ont écrit à la société pour qu'elle reprenne les négociations avec le syndicat de ses employés afin de discuter des effectifs, des salaires et d'autres questions, a indiqué l'agence municipale sur son site Web jeudi.

Les travailleurs syndiqués représentent une fraction faible mais croissante du personnel des magasins Starbucks aux États-Unis et la lutte pour les salaires et les conditions de travail est devenue une question très médiatisée pour la société et son nouveau directeur général, Brian Niccol, qui s'efforce de relancer les ventes.

Le plan de Niccol comprend des mesures telles que la fermeture de magasins peu performants, y compris son principal point de vente syndiqué à Seattle, le plafonnement de l'augmentation annuelle en Amérique du Nord à un modeste 2 % et l'investissement pour améliorer l'expérience des clients et les temps de service.

La lettre des investisseurs, signée par le contrôleur Brad Lander, Trillium Asset Management, l'Association des actionnaires pour la recherche et l'éducation et Pensions Investment Research Consultants, a été adressée aux membres du conseil d'administration de Starbucks, Jorgen Vig Knudstorp et Beth Ford, et a appelé l'entreprise à conclure un accord contractuel avec Starbucks Workers United.

"Nous sommes préoccupés par le fait que les relations de travail de Starbucks se sont considérablement détériorées, comme en témoignent la centaine de plaintes pour pratiques déloyales de travail déposées depuis le début de l'année, les actions en magasin, les débrayages des partenaires et les protestations contre les fermetures de magasins, et même les grèves", peut-on lire dans la lettre. Le contrôleur l'a publiée sur son site web vendredi.

Les négociations entre Starbucks et Starbucks Workers United, qui représente plus de 12 000 baristas, ont débuté en avril de l'année dernière, mais sont depuis dans l'impasse ."

Starbucks a réaffirmé vendredi que l'entreprise et Niccol étaient toujours prêts à retourner à la table des négociations et qu'elle avait conclu plus de 30 accords avec le syndicat dans le cadre des pourparlers.

Les deux parties se reprochent mutuellement d'avoir mis fin aux négociations à la fin de l'année dernière et se disent prêtes à reprendre les discussions.

En avril, les délégués syndicaux ont rejeté la proposition de la chaîne de cafés qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 %. Selon le syndicat Workers United, cette proposition n'apportait aucune modification aux avantages économiques, tels que les soins de santé, ni aucune augmentation de salaire immédiate.

Les fonds de pension de la ville de New York ont déclaré qu'ils étaient les principaux actionnaires de Starbucks au sein du groupe, avec environ 1,33 million d'actions.

Selon le site web du SBWU, il y a actuellement plus de 650 magasins Starbucks syndiqués aux États-Unis, contre environ 525 en décembre de l'année dernière.