Le contrôle néerlandais du fabricant de puces Nexperia est suspendu en raison d'un différend interne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le gouvernement néerlandais suspend son intervention auprès de Nexperia

*

Cette décision fait suite à des discussions avec le gouvernement chinois

*

Le ministre néerlandais de l'économie évoque un geste de bonne volonté

*

Poursuite des discussions entre les Pays-Bas et la Chine

*

La pénurie de puces Nexperia affecte les chaînes d'approvisionnement et la production automobile

*

Wingtech estime que les Pays-Bas devraient se retirer de la procédure judiciaire

(Les réactions de Wingtech, de l'UE et des constructeurs automobiles ont été ajoutées) par Toby Sterling

Le gouvernement néerlandais a déclaré mercredi qu'il suspendait son intervention auprès du fabricant de puces informatiques Nexperia après ce qu'il a qualifié de discussions constructives avec la Chine au sujet d'un différend qui a entraîné des pénuries de puces nécessaires aux constructeurs automobiles.

Bien que cette décision rassure les clients sur l'apaisement du conflit entre la Chine et les Pays-Bas au sujet de Nexperia, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement n'ont pas encore été résolus.

Le conflit entre le siège européen de Nexperia et sa société mère chinoise Wingtech 600745.SS , qui a été déclenché par la prise de contrôle de Nexperia par l'État néerlandais le 30 septembre, n'a pas non plus été résolu.

LES PAYS-BAS SONT SATISFAITS DES MESURES PRISES PAR LA CHINE

Le gouvernement néerlandais a déclaré qu'une intervention était nécessaire pour empêcher l'ancien directeur général de Nexperia de transférer ses activités en Chine. Pékin a réagi en interrompant les exportations de produits finis de Nexperia le 4 octobre, une mesure qu'elle a depuis partiellement assouplie.

Le ministre néerlandais de l'économie, Vincent Karremans, a déclaré dans un communiqué mercredi que cette décision était un geste de bonne volonté, ajoutant que les discussions se poursuivraient.

"Nous sommes satisfaits des mesures déjà prises par les autorités chinoises pour garantir l'approvisionnement en puces de l'Europe et du reste du monde", a-t-il déclaré dans un communiqué.

De son côté, Maros Sefcovic, responsable du commerce au sein de l'Union européenne, s'est félicité de cette décision, estimant qu'elle contribuerait à stabiliser les chaînes d'approvisionnement.

Nexperia est un fournisseur majeur de puces informatiques de base pour l'industrie automobile, et les pénuries ont menacé les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile, entraînant des ralentissements de la production et des arrêts.

BMW BMWG.DE , Bosch et Aumovio AMV0n.DE ont tous déclaré qu'ils se félicitaient de ce développement, mais qu'il était trop tôt pour juger de son impact, tandis que Mercedes-Benz

MBGn.DE et Volkswagen VOWG.DE ont refusé de faire des commentaires.

Nexperia fabrique la plupart de ses plaquettes à Hambourg, en Allemagne, puis les envoie à Dongguan, en Chine, pour qu'elles soient emballées et expédiées aux clients.

L'IMPASSE CONTINUE DE MENACER LES APPROVISIONNEMENTS

Après l'intervention de l'État néerlandais, la branche chinoise de Nexperia a déclaré qu'elle n'était plus soumise au contrôle de la direction européenne et, le 26 octobre, la partie européenne de l'entreprise a cessé de lui expédier des plaquettes en invoquant un défaut de paiement.

Cette impasse continue de menacer les approvisionnements, bien que la partie chinoise vende maintenant des stocks de puces qu'elle a déjà traitées, ce qui soulage temporairement les clients. Nexperia a déclaré qu'elle préparait une réaction.

Par ailleurs, un tribunal néerlandais a ordonné en octobre la révocation de Zhang Xuezheng, ancien directeur général de Nexperia et fondateur de Wingtech, en raison d'allégations de mauvaise gestion.

Un porte-parole de Wingtech, qui supervise les activités chinoises de Nexperia, a déclaré que l'entreprise "rejetait fermement ces accusations" et que le gouvernement néerlandais devait mettre fin à sa participation à l'affaire, qui a été intentée par les directeurs européens de l'entreprise.

"Le ministère devrait maintenant envoyer une lettre au tribunal (), en retirant explicitement son soutien à la procédure", a ajouté le porte-parole.

La prochaine étape de la procédure judiciaire sera l'audition d'une enquête formelle sur la mauvaise gestion, a déclaré un porte-parole du tribunal des entreprises d'Amsterdam.

Aucune date n'a été fixée.