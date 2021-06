Le contraceptif oral Estelle® est disponible aux Etats-Unis

21 Juin 2021, 07:30 CEST - Adelaïde, Australie et Liège, Belgium: Mayne Pharma Group Limited (ASX: MYX) et Mithra Pharmaceuticals, SA (Euronext Brussels: MITRA) sont heureux d'annoncer le lancement commercial d'Estelle® aux Etats-Unis sous le nom de marque Nextstellis® (3 mg drospirénone et 14.2 mg Estetrol (E4)), un nouveau contraceptif oral avec un œstrogène innovant doté d'un mécanisme d'action unique.

Nextstellis a été approuvé par la FDA en avril 2021 et est la première et unique pilule à base d'Estetrol (E4), un œstrogène natif produit pendant la grossesse et reproduit aujourd'hui à partir de sources végétales. L'E4 est le premier nouvel œstrogène introduit aux Etats-Unis depuis plus de 50 ans.

Leon Van Rompay, CEO de Mithra, explique: « Le lancement de Nextstellis ouvre une nouvelle ère en contraception et nous sommes fiers d'avoir joué un rôle en soutenant les femmes et leurs prestataires de soins de santé dans le choix d'un contraceptif. Mithra est plus qu'enthousiaste d'assister au lancement commercial de son produit sur le plus grand marché pharmaceutique du monde. »