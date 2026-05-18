Le constructeur chinois Xpeng lance la production en série de robotaxis à Guangzhou

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un objectif de production au paragraphe 5)

Le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng 9868.HK a annoncé lundi avoir lancé la production en série de son premier robot-taxi à son siège de Guangzhou, avec pour objectif une exploitation entièrement sans conducteur d'ici début 2027.

Ce concurrent de Tesla TSLA.O accélère sa transition vers les véhicules sans conducteur et la robotique humanoïde alors que la concurrence s'intensifie sur le plus grand marché automobile mondial.

Ce nouveau robot-taxi, construit sur la plateforme GX de Xpeng, est le premier « modèle de robot-taxi préassemblé et prêt pour la production, entièrement développé avec des technologies internes » en Chine, a déclaré l’entreprise.

Xpeng prévoit de lancer des essais de robotaxis au cours du second semestre de cette année.

L'entreprise devrait produire des centaines, voire des milliers de robotaxis au cours des 12 à 18 prochains mois, a déclaré le président Brian Gu à l'agence Reuters « » le mois dernier.