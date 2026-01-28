 Aller au contenu principal
Le constructeur aéronautique Textron affiche des résultats trimestriels solides, mais ses prévisions de bénéfices pour 2026 sont inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Textron TXT.N a affiché une hausse de ses résultats au quatrième trimestre mercredi, son principal segment aéronautique ayant bénéficié d'une forte demande de services après-vente et d'une augmentation des livraisons d'avions.

Toutefois, les actions de la société basée à Rhode Island ont chuté de 4 % avant la cloche après que ses perspectives de bénéfices pour 2026 aient été inférieures aux estimations de Wall Street.

Le segment, qui fabrique les avions Cessna et Beechcraft, a enregistré une hausse de 36 % de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et à la reprise de la production après les perturbations causées par l'arrêt de travail de l'année dernière dû à la grève du syndicat IAM.

La forte demande de pièces détachées et de services a également stimulé les bénéfices dans le secteur de l'aviation.

Textron Aviation a livré 49 jets au cours du trimestre, contre 32 l'année dernière, et 43 turbopropulseurs commerciaux, contre 38 l'année précédente.

L'unité Bell, qui fabrique des hélicoptères et des tiltrotateurs, a enregistré une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires trimestriel.

Le segment a continué à bénéficier d'une demande militaire plus importante dans le cadre du programme d'avions à rotors basculants Bell MV-75 avec l'armée américaine, ce qui a compensé la baisse de la demande commerciale.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 15,5 milliards de dollars pour 2026. Les analystes s'attendent en moyenne à ce qu'elle affiche un chiffre d'affaires de 15,46 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, le bénéfice annuel devrait se situer entre 6,40 et 6,60 dollars par action, contre des estimations de 6,84 dollars par action.

Pour le trimestre clos le 3 janvier, le bénéfice ajusté de Textron s'est élevé à 1,73 $ par action, contre 1,34 $ par action l'année dernière, tandis que son chiffre d'affaires total a augmenté de 16 % pour atteindre 4,18 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice trimestriel de 1,70 $ par action et à un chiffre d'affaires de 4,10 milliards de dollars.

