Le conseil du travail américain retire ses allégations contre le PDG d'Apple, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil du travail américain a retiré ses allégations selon lesquelles le PDG d'Apple AAPL.O , Tim Cook, aurait violé le droit du travail fédéral, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant une lettre dont il a eu connaissance.