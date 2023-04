Le conseil d'administration de Transgene propose la nomination de Carol Stuckley, en tant que nouvelle administratrice indépendante

Strasbourg, France, le 12 avril 2023, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce que le conseil d'administration a proposé la nomination de Mme Carol Stuckley, en tant qu’administratrice indépendante de la société. Cette nomination reflète l’évolution continue de Transgene en matière de gouvernement d’entreprise, et l’attention que la Société porte à l’indépendance, à la diversité ainsi qu’à l’expérience internationale.



Avec plus de 35 ans d’expérience, Mme Carol Stuckley a dirigé plusieurs directions financières dans un environnement international et dans le secteur de la santé. Elle dispose d’une expérience reconnue dans la mise en place de stratégies financières orientées vers la création de valeur pour les actionnaires.



Elle est actuellement membre du conseil d’administration et présidente du comité d’audit de Centessa Pharmaceuticals et a précédemment siégé au conseil d’administration d’Ipsen (où elle a présidé le comité d’audit) et d’Epizyme, Inc.



.../...