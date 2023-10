Le Conseil d’Administration de Solvay prévoit le vote sur la séparation de Solvay en deux sociétés indépendantes cotées le 8 décembre 2023

Bruxelles, le 18 octobre 2023 à 8h00 CEST

Le Conseil d’administration de Solvay SA (« Solvay ») a décidé que l’assemblée générale extraordinaire qui se prononcera sur la proposition de séparer Solvay en deux sociétés indépendantes cotées aura lieu le 8 décembre 2023. Il s’agit d’une étape importante dans le projet de création de deux leaders de l’industrie : Syensqo, leader de la chimie de spécialité axé sur une croissance supérieure à celle du marché, l’innovation et le développement durable; et Solvay, leader de la chimie essentielle axé sur la génération de cash, l’excellence opérationnelle et le développement durable.

Nicolas Boël, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « C’est avec satisfaction que le Conseil d’administration a exprimé son soutien unanime à cette opération que le management a préparée consciencieusement et qui reflète une logique stratégique, industrielle et financière très convaincante. Nous nous réjouissons d’obtenir le soutien de nos actionnaires le 8 décembre prochain ».

Selon Ilham Kadri, CEO de Solvay, « La décision prise aujourd’hui par le Conseil d’administration est une marque de confiance importante qui nous met sur la voie de la réalisation d’une opération que nous préparons depuis plus d’un an et qui améliorera et accélèrera une création de valeur considérable pour Solvay, ses actionnaires et les autres parties prenantes au cours de la décennie à venir. Je suis reconnaissante envers nos équipes pour leurs efforts considérables et leur soutien qui ont permis de franchir cette étape importante, d’une part, et à nos équipes commerciales pour leur dynamisme et le maintien de notre performance, préparant ainsi les deux sociétés à un avenir plus que prometteur, d’autre part. Le meilleur est à venir ».

Solvay a également annoncé avoir reçu des décisions des autorités fiscales en Belgique et aux États-Unis confirmant que, sous réserve de certaines conditions, l’opération bénéficiera d’un traitement fiscal favorable pour Solvay et ses actionnaires belges et américains. Ces décisions seront décrites dans le prospectus qui sera publié mi-novembre par Syensqo SA (« Syensqo ») dans le cadre de la négociation future de ses actions sur les marchés réglementés d’Euronext Brussels et d’Euronext Paris.

Le projet de scission partielle adopté par le Conseil d’administration sera déposé dans les prochains jours au greffe du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles et sera publié sur le site internet de Solvay. La convocation à l’assemblée générale extraordinaire sera publiée début novembre 2023, conformément aux lois applicables.

