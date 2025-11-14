 Aller au contenu principal
Le conseil d'administration de Novo Nordisk renouvelé en profondeur
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 16:02

Novo Nordisk rapporte qu'au cours de son assemblée générale extraordinaire, plusieurs administrateurs, dont le président Helge Lund et le vice-président Henrik Poulsen, ont quitté le conseil.

Les actionnaires ont élu Lars Rebien Sørensen à la présidence et Cees de Jong à la vice-présidence, ainsi que Britt Meelby Jensen et Stephan Engels comme nouveaux membres, pour un mandat courant jusqu'au 26 mars 2026.

Lars Rebien Sørensen a indiqué que ses priorités seront de soutenir la direction dans ses plans de transformation et de préparer sa succession, tout en veillant aux intérêts de l'ensemble des actionnaires.

À l'issue de l'assemblée, le conseil a également redéfini la composition de ses comités, avec une nouvelle répartition des responsabilités en matière de gouvernance, de rémunération, d'audit et de R&D.

Concrètement, l'AG extraordinaire a voté pour :

Lars Rebien Sørensen : élu président du conseil d'administration.
Cees de Jong : élu vice-président du conseil d'administration.
Britt Meelby Jensen : élue membre du conseil d'administration.
Stephan Engels : élu membre du conseil d'administration.

Toutes ces élections sont valables jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, prévue le 26 mars 2026.

