Le Conseil d'administration de Mithra propose la suppression de sa demande de modification de la politique de rémunération lors de l'Assemblée Générale Spéciale

Mithra (Euronext Brussels : MITRA) (la " Société "), une entreprise dédiée à la santé des femmes, annonce aujourd'hui que, sur recommandation de son Comité de Nomination et de Rémunération, son Conseil d'administration a décidé à l'unanimité, par une résolution du Conseil d'administration adoptée hier, de demander le retrait du deuxième point de l'ordre du jour intitulé " Rémunération des administrateurs " et du troisième point de l'ordre du jour intitulé " Politique de rémunération révisée " lors de l'assemblée générale spéciale des actionnaires (AGS) qui se tiendra le lundi 30 octobre 2023 à 14 h 00 (CEST) et de reporter le vote sur ces deux points de l'ordre du jour à une assemblée générale ultérieure de la Société lorsque la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale.