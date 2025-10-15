Le conseil d'administration de Core Scientific demande aux actionnaires de voter en faveur de l'opération CoreWeave

Le conseil d'administration de Core Scientific CORZ.O a exhorté ses actionnaires mercredi à voter en faveur de la proposition de vente du société de minage de cryptomonnaies à CoreWeave <CRWV.O >, car la société attend un certain nombre d'avantages de l'opération.

CoreWeave a annoncé son intention d'acheter Core Scientific dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 9 milliards de dollars en juillet, la valorisant à 20,40 dollars par action. Toutefois, l'opération proposée se heurte à l'opposition de Two Seas Capital, le principal actionnaire du société de minage de cryptomonnaies.

Two Seas Capital, qui détient environ 6,3 % de Core Scientific, a déclaré en août qu'elle voterait contre la vente, car elle "sous-évalue matériellement" le société de minage de cryptomonnaies et expose inutilement ses actionnaires à un risque économique substantiel.

Le conseil d'administration de Core Scientific a "déterminé à l'unanimité" que l'opération représente la meilleure alternative pour tous ses actionnaires, a-t-il déclaré dans une présentation à l'intention des investisseurs mercredi.

L'entreprise combinée bénéficiera de plusieurs économies et synergies potentielles, tout en réduisant les risques liés à la croissance de Core Scientific et en offrant des avantages aux actionnaires de cette dernière, selon la présentation.

CoreWeave fournit un accès aux centres de données et aux puces d'IA alimentées par Nvidia aux entreprises qui cherchent à former de grands modèles de langage.

Les sites énergivores des mineurs de bitcoin s et les contrats d'électricité, construits pendant le boom de la crypto-monnaie, sont devenus des cibles de choix pour les entreprises d'IA qui étendent leur infrastructure informatique.