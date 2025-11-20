 Aller au contenu principal
CAC 40
8 001,34
+0,60%
Le conseil d'administration d'Atkore examine des options pour une éventuelle vente de l'entreprise
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de composants électriques Atkore ATKR.N a déclaré jeudi que son conseil d'administration et son équipe de direction étudient les options qui s'offrent à eux, y compris la vente ou la fusion potentielle de la société.

Valeurs associées

ATKORE
66,555 USD NYSE +2,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

