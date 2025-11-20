Le conseil d'administration d'Atkore examine des options pour une éventuelle vente de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant de composants électriques Atkore ATKR.N a déclaré jeudi que son conseil d'administration et son équipe de direction étudient les options qui s'offrent à eux, y compris la vente ou la fusion potentielle de la société.
