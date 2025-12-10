Le concert familial dépasse les 90% des votes de Bassac
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 16:22
Ce franchissement de seuil résulte de l'annulation d'actions auto-détenues dans le cadre d'un programme de rachat d'actions du promoteur immobilier. À cette occasion, Moïse Mitterrand a franchi, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le même seuil.
Valeurs associées
|51,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,78%
