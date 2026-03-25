Le concert de BTS à Séoul a attiré 18,4 millions de téléspectateurs dans le monde, selon Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La retransmission en direct du concert du supergroupe de Kpop BTS à Séoul samedi, le premier depuis plus de trois ans, a attiré 18,4 millions de téléspectateurs dans le monde entier, a déclaré Netflix mercredi.

La diffusion depuis la place historique de Gwanghwamun à Séoul s'est classée dans le Top 10 hebdomadaire de Netflix dans 80 pays et en tête du classement dans 24 pays, selon un communiqué de presse de l'entreprise.