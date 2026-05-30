Le comprimé de Mineralys fait baisser la tension artérielle chez les patients atteints d'une maladie rénale

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Selon de nouvelles données présentées samedi lors d'un important congrès médical européen, le médicament expérimental de Mineralys Therapeutics MLYS.O a permis de réduire considérablement la tension artérielle chez les patients atteints de maladie rénale chronique.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, la maladie rénale chronique touche plus de 37 millions d'Américains et est étroitement liée à l'hypertension artérielle.

Ces résultats s'appuient sur l'analyse d'un essai clinique de phase avancée évaluant le lorundrostat, un comprimé à prise unique quotidienne, chez 800 patients souffrant d'hypertension artérielle non contrôlée ou résistante.

Parmi les 192 patients atteints de maladie rénale chronique, le comprimé a entraîné une réduction de la pression artérielle systolique de 9,6 mmHg (millimètres de mercure) par rapport au placebo à 12 semaines, tandis que les réductions étaient légèrement plus importantes chez les patients ne souffrant pas de maladie rénale, à 12,2 mmHg.

Environ 71 % des patients atteints de maladie rénale chronique prenaient trois médicaments antihypertenseurs ou plus au début de l'étude.

Ces réductions étaient “statistiquement significatives et cliniquement pertinentes”, a déclaré la société.

Le lorundrostat a également réduit de plus de moitié les taux d'une protéine présente dans l'urine appelée albumine, un signe clé de lésions rénales, chez un sous-groupe de patients atteints de maladie rénale chronique qui présentaient des taux élevés.

Mineralys a rapporté l'année dernière que le médicament avait significativement réduit la pression artérielle chez des patients souffrant d'hypertension difficile à traiter dans le cadre de deux essais cliniques.

L'hypertension touche environ 1,4 milliard de personnes dans le monde et constitue une cause majeure de décès prématuré, selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle est fréquente chez les personnes atteintes de maladie rénale chronique et est associée à un risque accru de maladies cardiaques et d'aggravation de la fonction rénale.

Ces données interviennent alors que la concurrence s'intensifie dans ce domaine. Le comprimé contre l'hypertension Baxfendy d'AstraZeneca AZN.L a récemment été approuvé aux États-Unis — il s'agit du premier médicament de cette classe, qui agit en bloquant l'aldostérone, une hormone liée à l'hypertension artérielle, à obtenir cette autorisation.

Le lorundrostat agit également en bloquant la production d'aldostérone et fait actuellement l'objet d'un examen par la FDA américaine, dont la décision est attendue d'ici décembre.