Le comprimé contre l'apnée du sommeil d'Apnimed atteint son objectif principal dans le cadre d'une étude de phase avancée

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La société privée de biotechnologie Apnimed a annoncé lundi que son comprimé expérimental destiné au traitement d'un trouble du sommeil avait atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée, offrant ainsi une alternative pratique aux traitements par dispositif médical.

Voici les détails:

* Le traitement expérimental, l'AD109, est un comprimé à prendre une fois par jour au moment du coucher. Il est développé pour les personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil, une affection dans laquelle les voies respiratoires s'affaissent de manière répétée pendant le sommeil, ce qui réduit le taux d'oxygène et perturbe la respiration.

* Au cours de cette étude de six mois, l'AD109 a atteint son objectif principal, à savoir réduire de 55,6 % le nombre d'interruptions respiratoires pendant le sommeil par rapport à la valeur de référence, comparé au placebo.

* Le médicament a également amélioré les mesures du taux d'oxygène pendant le sommeil, a déclaré Apnimed.

* L'essai a recruté 646 adultes aux États-Unis et au Canada qui avaient refusé ou ne toléraient pas les appareils à pression positive, tels que les appareils à pression positive continue (CPAP), un traitement courant de l'apnée du sommeil.

* ResMed RMD.N et Philips PHG.AS fabriquent des appareils pour l'apnée du sommeil, tels que les appareils CPAP, qui délivrent un flux constant d'air sous pression afin de maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil et d'assurer une respiration adéquate.

* Le médicament phare d'Eli Lilly LLY.N , le Zepbound, est également approuvé pour cette affection.

* Apnimed a indiqué que 39,6 % des patients prenant l'AD109 avaient vu leurs interruptions respiratoires diminuer d'au moins 50 %, tandis que 22,3 % avaient obtenu un contrôle de la maladie.

* Le médicament a été généralement bien toléré, la sécheresse buccale, l'insomnie et les nausées figurant parmi les effets indésirables les plus courants. Aucun effet indésirable grave lié à l'AD109 n'a été signalé, a précisé la société.

* Apnimed a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'AD109 auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. La société a déclaré qu'elle s'attend à une décision potentielle de la FDA au premier trimestre 2027, si la demande était acceptée pour examen.