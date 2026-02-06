Le commerce de l'IA se divise, les investisseurs devenant plus sélectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché mondial de l'IA commence à se fracturer, car l'explosion des investissements, l'augmentation de l'endettement et les doutes sur les bénéficiaires de la technologie obligent les investisseurs à tracer des lignes plus nettes. Les marchés se divisent désormais entre les actions, les secteurs et même les régions.

Lorsque le ChatGPT a été lancé en novembre 2022, tout ce qui était lié au thème de l'intelligence artificielle a bondi - des fabricants de puces et de logiciels aux fournisseurs de matières premières et même aux entreprises les plus exposées à la perturbation de l'IA.

Les marchés des actions et de la dette ont ainsi atteint des niveaux qui ont suscité des avertissements de bulle de la part des régulateurs et des investisseurs, alors même que des entreprises telles que Microsoft, Amazon, Alphabet et Meta prévoyaient des centaines de milliards de dollars de dépenses.

Les turbulences du marché de cette semaine suggèrent que le commerce atteint un tournant, les investisseurs évaluant les bénéfices promis par l'IA par rapport à la hausse rapide de son coût.

Voici quatre graphiques qui illustrent l'évolution du marché de l'IA.

1) LES PICKS 'N SHOVELS SURPERFORMENT

La déroute des valeurs logicielles cette semaine a creusé l'écart entre les "pics et pelles" de l'IA - les fabricants de matériel qui alimentent les centres de données de l'IA - et les entreprises situées plus en aval dans la chaîne d'approvisionnement.

Aux États-Unis, ServiceNow NOW.N et Salesforce CRM.N ont chuté respectivement de 12 % et 9 % cette semaine. En Europe, les sociétés de données et d'analyse RELX REL.L et London Stock Exchange Group LSEG.L ont perdu 16,4 % et 6,3 %.

Le renversement de tendance est frappant. Les groupes de logiciels, de données et d'analyse étaient initialement considérés comme les bénéficiaires de l'IA, avec l'espoir que l'IA générative soutiendrait les produits et les bénéfices.

Les actions exposées aux semi-conducteurs et aux centres de données ont également chuté cette semaine, mais dans des proportions bien moindres, creusant un fossé déjà grandissant entre ceux qui facilitent l'IA et ceux qui en sont les victimes potentielles.

"Cette divergence n'est pas un vote contre l'IA. C'est un signal que les investisseurs font la différence entre ceux qui permettent l'IA et ceux qui pourraient être perturbés par elle", a écrit Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, dans une note.

Les stratèges en actions de Barclays ont déclaré mercredi que la même tendance se manifestait dans toute l'Europe, qualifiant d'"extrême" la dispersion du commerce de l'IA dans la région.

2) MAGNIFICENT 7 NE SE DÉPLACE PLUS COMME UN SEUL HOMME

Le groupe Magnificent 7 des actions américaines les plus précieuses, autrefois unifié, est également en train de diverger, car les investisseurs ne récompensent plus les grandes annonces d'investissement mais examinent de près le rendement de ces dépenses.

Les gestionnaires de portefeuille de Goldman Sachs Asset Management ont signalé en janvier que des stratégies divergentes en matière d'IA et d'informatique dématérialisée étaient en train de briser l'image des "Magnificent 7".

Cette situation s'est nettement accentuée .

MSFT.O et Meta META.O ont tous deux annoncé une hausse de leurs dépenses d'investissement, mais les actions de Microsoft ont chuté de 10,4 % le 29 janvier, tandis que celles de Meta ont augmenté de 10 %.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a enregistré une hausse considérable de ses dépenses d'investissement jeudi, ce qui a fait chuter ses actions de 8 % avant qu'elles ne clôturent à un niveau inchangé. Les actions d'Amazon AMZN.O ont baissé de 8,5 % vendredi après l'annonce d'une augmentation de plus de 50 % des dépenses d'investissement pour cette année .

"Il va y avoir une énorme divergence... en tant que groupe, ils pourraient bien être les moins performants du marché cette année", a déclaré Mark Hawtin, responsable des actions mondiales chez Liontrust, à propos de ces sept titres.

"Il faut que la cause et l'effet soient clairs. S'ils dépensent de l'argent, en obtiennent-ils un retour? Le marché ne tolère plus que l'on dépense pour dépenser."

Le fonds Roundhill Magnificent Seven exchange-traded fund

MAGS.K a baissé de 5% la semaine dernière, contre une baisse de 2% pour le S&P 500.

3) LA COREE DU SUD SURFE SUR LA MANIE DE LA "MEMOIRE" DE L'AI

Alors que les gagnants et les perdants parmi les adeptes de l'IA ne sont pas encore clairs, les investisseurs parient sur les fabricants de puces - en particulier ceux qui sont exposés à la demande de mémoire induite par l'IA.

La Corée du Sud, qui abrite certains des plus grands producteurs de mémoire au monde, est devenue le marché le plus important. Le principal indice KOSPI .KS11 est en hausse de 20,8 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 0,5 % pour le S&P 500 et un gain de 4 % pour l'indice européen STOXX 600.

"Depuis le troisième trimestre - mais cela n'a vraiment attiré l'attention des gens qu'au cours du dernier mois -, (le marché des dépenses d'investissement dans l'IA) s'est maintenant fortement déplacé vers la mémoire, qui est un marché coréen", a déclaré Gerry Fowler, responsable de la stratégie des actions européennes et de la stratégie mondiale des produits dérivés chez UBS.

Les fabricants de puces sud-coréens Samsung Electronics

005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont augmenté respectivement de 32 % et 29 % cette année.

Les données de Morningstar Direct montrent que les flux vers les fonds d'actions coréennes cotées aux États-Unis ont augmenté de 20 % en janvier, ce qui en fait l'un des choix les plus populaires du mois dernier.