Le comité de l'UE soutient l'extension de l'utilisation du médicament contre le diabète de Lilly aux enfants âgés de 10 ans et plus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le comité de l'Agence européenne des médicaments a recommandé vendredi d'étendre l' utilisation de Mounjaro, le médicament phare d'Eli Lilly LLY.N , pour le traitement du diabète de type 2 chez les adolescents et les enfantsâgés de 10 anset plus.

Les options de traitement des enfants atteints de diabète de type 2 pour contrôler la glycémieétaient limitées à la metformine et à l'insuline.

Lilly et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO ont étudié leurs médicaments GLP-1 à succès pour une utilisation dans la population plus jeune.

L'ancien médicament GLP-1 de Novo, Victoza, est approuvé pour les enfants de 10 ans et plus atteints de diabète de type 2. Son médicament Wegovy est utilisé pour aider les enfants âgés de 12 ans et plus à perdre du poids.

Le tirzepatide de Lilly, vendu sous le nom de Mounjaro en Europe, est déjà autorisé pour traiter les adultes atteints de diabète de type 2 qui n'est pas contrôlé de manière satisfaisante. Il est également autorisé pour la perte de poids chez les adultes.

La recommandation du comité incluait l'extension de l'utilisation de Mounjaro aux personnes de plus de 10 ans souffrant de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé, en tant que traitement autonome lorsque la metformine est considérée comme inappropriée en raison d'une intolérance ou de contre-indications, ou en tant que "complément" à d'autres médicaments contre le diabète.

Lors d'un essai de phase avancée, Mounjaro a aidé des enfants et des adolescents âgés de 10 à 17 ans atteints de diabète de type 2 à mieux gérer leur glycémie et à perdre du poids.