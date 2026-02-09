Le cofondateur de Workday redevient directeur général, les actions chutent

9 février - ** Les actions de l'éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines Workday WDAY.O chutent de 4,9 % à 154,98 $ dans les transactions de pré-marché

** WDAY annonce le retour du cofondateur Aneel Bhusri au poste de directeur général

** L'actuel directeur général de la société, Carl Eschenbach, se retire et devient conseiller stratégique

** La société réaffirme ses perspectives pour le quatrième trimestre et l'année fiscale 2026

** À la dernière clôture, l'action était en baisse de 24,2 % depuis le début de l'année