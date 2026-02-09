 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cofondateur de Workday redevient directeur général, les actions chutent
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions de l'éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines Workday WDAY.O chutent de 4,9 % à 154,98 $ dans les transactions de pré-marché

** WDAY annonce le retour du cofondateur Aneel Bhusri au poste de directeur général

** L'actuel directeur général de la société, Carl Eschenbach, se retire et devient conseiller stratégique

** La société réaffirme ses perspectives pour le quatrième trimestre et l'année fiscale 2026

** À la dernière clôture, l'action était en baisse de 24,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

WORKDAY-A
162,9200 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank