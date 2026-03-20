Le cofondateur de Super Micro, Yih-Shyan Liaw, démissionne de son conseil d'administration

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Super Micro Computer SMCI.O a annoncé vendredi que Yih-Shyan Liaw avait démissionné de son conseil d'administration, avec effet immédiat.

Le ministère américain de la justice a accusé jeudi le cofondateur de Super Micro, Yih-Shyan Liaw, le directeur des ventes Ruei-Tsang Chang et l'entrepreneur Ting-Wei Sun d'avoir mis en place un système d'acheminement de serveurs fabriqués aux États-Unis vers l'Asie du Sud-Est en passant par Taïwan.