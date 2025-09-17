 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 840,50
+0,26%
Indices
Chiffres-clés

Le cofondateur de Ben & Jerry's démissionne en invoquant une perte d'indépendance au sein d'Unilever
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 07:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte; mise à jour avec les détails de la lettre)

Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, dont le nom a contribué à façonner la célèbre marque de crème glacée, a quitté l'entreprise, a annoncé mercredi son partenaire Ben Cohen, aggravant ainsi le fossé avec la société mère Unilever.

Dans une lettre ouverte adressée à la communauté Ben & Jerry et partagée par Cohen sur la plateforme de médias sociaux X, Greenfield a déclaré que la société basée dans le Vermont a perdu son indépendance depuis que la société mère britannique Unilever ULVR.L a réduit son activisme social.

Unilever et Ben & Jerry's sont en conflit depuis 2021, lorsque le fabricant de Chubby Hubby a déclaré qu'il cesserait ses ventes en Cisjordanie occupée par Israël.

La marque a depuis poursuivi sa société mère en justice pour les efforts qu'elle aurait déployés pour la réduire au silence et a qualifié le conflit de Gaza de "génocide", une prise de position rare de la part d'une grande entreprise américaine.

M. Greenfield a déclaré qu'il ne pouvait plus, "en toute conscience", continuer à travailler pour une entreprise qui avait été "réduite au silence" par Unilever, en dépit d'un accord de fusion destiné à préserver la mission sociale de la marque.

"Cette indépendance existait en grande partie grâce à l'accord de fusion unique que Ben et moi avons négocié avec Unilever", écrit-il dans sa lettre.

Un porte-parole de la société Magnum Ice Cream a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le point de vue de M. Greenfield et qu'elle avait cherché à engager les deux cofondateurs dans une conversation constructive sur la manière de renforcer la position puissante de Ben & Jerry dans le monde, fondée sur des valeurs.

Unilever n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La semaine dernière, Ben Cohen a déclaré que la marque avait tenté d'organiser une vente à des investisseurs ( ) à une juste valeur marchande comprise entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars, dans un contexte de tensions avec Unilever, mais que la proposition avait été rejetée.

Valeurs associées

UNILEVER
4 538,000 GBX LSE -0,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo renouvelle son contrat avec Shell pour cinq ans
    information fournie par Zonebourse 17.09.2025 08:42 

    Sodexo et Shell annoncent renouveler leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays (bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie) du géant énergétique anglo-néerlandais. Avec ce nouveau ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe attendue dans le vert, compte à rebours pour la Fed
    information fournie par Reuters 17.09.2025 08:34 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, avec les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine (Fed), qui doit annoncer plus tard sa première baisse des taux de 2025 et donner des indications sur d'éventuelles ... Lire la suite

  • Boutique Ben & Jerry's à Londres
    Unilever: Démission de Jerry Greenfield, cofondateur de Ben & Jerry's
    information fournie par Reuters 17.09.2025 08:32 

    Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, s'est retiré de la marque de crème glacée qu'il avait cofondée il y a près de 50 ans, selon un message publié mercredi sur X par son collègue et cofondateur Ben Cohen. Les relations entre le fabricant de crèmes ... Lire la suite

  • KERING : Les résistances sont proches
    KERING : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 17.09.2025 08:17 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank