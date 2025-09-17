Le cofondateur de Ben & Jerry's démissionne en invoquant une perte d'indépendance au sein d'Unilever

Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, dont le nom a contribué à façonner la célèbre marque de crème glacée, a quitté l'entreprise, a annoncé mercredi son partenaire Ben Cohen, aggravant ainsi le fossé avec la société mère Unilever.

Dans une lettre ouverte adressée à la communauté Ben & Jerry et partagée par Cohen sur la plateforme de médias sociaux X, Greenfield a déclaré que la société basée dans le Vermont a perdu son indépendance depuis que la société mère britannique Unilever ULVR.L a réduit son activisme social.

Unilever et Ben & Jerry's sont en conflit depuis 2021, lorsque le fabricant de Chubby Hubby a déclaré qu'il cesserait ses ventes en Cisjordanie occupée par Israël.

La marque a depuis poursuivi sa société mère en justice pour les efforts qu'elle aurait déployés pour la réduire au silence et a qualifié le conflit de Gaza de "génocide", une prise de position rare de la part d'une grande entreprise américaine.

M. Greenfield a déclaré qu'il ne pouvait plus, "en toute conscience", continuer à travailler pour une entreprise qui avait été "réduite au silence" par Unilever, en dépit d'un accord de fusion destiné à préserver la mission sociale de la marque.

"Cette indépendance existait en grande partie grâce à l'accord de fusion unique que Ben et moi avons négocié avec Unilever", écrit-il dans sa lettre.

Un porte-parole de la société Magnum Ice Cream a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le point de vue de M. Greenfield et qu'elle avait cherché à engager les deux cofondateurs dans une conversation constructive sur la manière de renforcer la position puissante de Ben & Jerry dans le monde, fondée sur des valeurs.

Unilever n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La semaine dernière, Ben Cohen a déclaré que la marque avait tenté d'organiser une vente à des investisseurs ( ) à une juste valeur marchande comprise entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars, dans un contexte de tensions avec Unilever, mais que la proposition avait été rejetée.