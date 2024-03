Le Club Med se félicite de "résultats record" en 2023

( AFP / NICOLAS ASFOURI )

Le groupe Club Med a annoncé vendredi des "résultats record" en 2023, fruits de sa stratégie de montée en gamme, avec un chiffre d'affaires frôlant pour la première fois de son histoire les 2 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires du Club Med a progressé de 17% par rapport à 2022 pour atteindre 1,981 milliard d'euros et son résultat net s'est élevé à 99 millions d'euros, selon un communiqué. Le bénéfice de 2022 n'avait pas été rendu public.

La marge opérationnelle du groupe s'est établie à 9,5%, contre 6,2% en 2019, avant pandémie, "grâce à la stratégie de montée en gamme et à l'optimisation globale du +business model+ (de la distribution à l'exploitation)", est-il précisé.

"L'année 2024 marque la finalisation réussie de la montée en gamme de notre portefeuille de +resorts+", a déclaré le président du Club Med, Henri Giscard d'Estaing, cité dans le communiqué.

En 2023, 97% des Club Med étaient haut ou très haut de gamme, ce sera "100% d'ici avril 2024", selon le groupe.

"Avec une nouvelle forte progression des réservations pour le premier semestre 2024, le Club Med confirme son ambition d'être un champion mondial français et la marque de tourisme +lifestyle+ la plus désirable", a ajouté M. Giscard d'Estaing.

En septembre, il avait estimé qu'une ouverture du capital du Club Med - détenu par le chinois Fosun - à des "partenaires stratégiques minoritaires pourrait être envisagée".

En 2023, le nombre de clients du Club Med a augmenté de 16% sur un an pour atteindre 1,5 million, "principalement grâce à la reprise en Asie après les restrictions de voyages causées par la pandémie en 2022", selon le communiqué.

En Asie, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 96% par rapport à 2022. Le nombre de clients est en hausse 50% par rapport à 2022 et dépasse de 5% le niveau pré-pandémie.

En 2024, le groupe ouvrira deux nouveaux Club Med en Chine.

Les ventes en l'Europe s'établissent à 1,195 milliard d'euros et progressent de 7% par rapport à 2022 et 11% par rapport à 2019.

La France reste le premier marché mondial avec un chiffre d'affaires de 743 millions d'euros, représentant 37,5% du total, en augmentation de 5,4% par rapport à 2022 et 9,8% par rapport à 2019.

Deux nouveaux Club Med doivent ouvrir en France en 2024 à Vittel (Vosges) et Serre-Chevalier (Hautes-Alpes).

Le chiffre d'affaires des Amériques (Nord et Sud) s'est élevé à 478 millions d'euros et augmente de 23,5% par rapport à 2022, et 62,7% par rapport à 2019.