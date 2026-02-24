Le climat des affaires se couvre en France
Dans le détail, l'indice du climat des affaires perd 3 points à 102 dans l'industrie, ainsi que dans les services (à 95), se tasse d'un point dans le commerce de détail (à 98), et reste stable dans le bâtiment (à 97).
De son côté, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi perd un point, à 93, et se situe nettement sous sa moyenne de long terme (100). Cela résulte principalement de la dégradation des soldes relatifs aux effectifs prévus dans les services (hors intérim).
