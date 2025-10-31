 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 149,00
-0,26%
Indices
Chiffres-clés

Le cimentier Lafarge jugé à partir de mardi pour financement du terrorisme
information fournie par Boursorama avec AFP 31/10/2025 à 08:07

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Une multinationale en procès, dans une affaire inédite: le groupe Lafarge et d'anciens hauts responsables comparaissent à partir de mardi à Paris, soupçonnés d'avoir payé des groupes jihadistes, dont le groupe Etat islamique, en Syrie jusqu'en 2014 dans le but d'y maintenir l'activité d'une cimenterie.

Au côté de Lafarge, avalé en 2015 par le groupe suisse Holcim , seront jugés au tribunal correctionnel de Paris l'ancien PDG du cimentier, Bruno Lafont, cinq ex-responsables de la chaîne opérationnelle ou de la chaîne de sûreté et deux intermédiaires syriens, dont l'un est visé par un mandat d'arrêt international et devrait donc être absent au procès.

Dans ce dossier, ils devront répondre de financement d'entreprise terroriste et, pour certains, de non-respect de sanctions financières internationales.

Le groupe français est soupçonné d'avoir versé en 2013 et 2014, via sa filiale syrienne Lafarge Cement Syria (LCS), plusieurs millions d'euros à des groupes rebelles jihadistes dont certains, comme l'organisation Etat islamique (EI) et Jabhat al-Nosra, ont été classés comme "terroristes", afin de maintenir l'activité d'une cimenterie à Jalabiya, dans le nord du pays.

La société avait investi 680 millions d'euros dans ce site, dont la construction a été achevée en 2010.

Alors que les autres multinationales avaient quitté le pays en 2012, Lafarge n'a évacué cette année-là que ses employés de nationalité étrangère, et maintenu l'activité de ses salariés syriens jusqu'en septembre 2014, date à laquelle l'EI a pris le contrôle de l'usine.

Dans ce laps de temps, LCS aurait rémunéré des intermédiaires pour s'approvisionner en matières premières auprès de l'EI et d'autres groupes, et pour que ces derniers facilitent la circulation des employés et des marchandises.

L'information judiciaire avait été ouverte à Paris en 2017 après plusieurs révélations médiatiques et deux plaintes en 2016, une du ministère de l'Economie pour violation d'embargo, et l'autre des associations Sherpa, Centre européen pour les droits constitutionnels (ECCHR) et de onze anciens salariés de LCS pour financement du terrorisme.

Le nouveau groupe issu de la fusion de 2015, qui a toujours pris soin de dire qu'il n'avait rien à voir avec les faits antérieurs à cette opération, avait entretemps lancé une enquête interne.

Confiée aux cabinets d'avocats américain Baker McKenzie et français Darrois, elle avait conclu en 2017 à des "violations du code de conduite des affaires de Lafarge".

Et en octobre 2022, Lafarge SA avait plaidé coupable aux Etats-Unis d'avoir versé à l'EI et Jabhat Al-Nosra près de 6 millions de dollars, et accepté d'y payer une sanction financière de 778 millions de dollars.

- "Zones d'ombres" -

Une décision dénoncée par plusieurs prévenus du dossier français, à commencer par Bruno Lafont, qui conteste avoir été informé des paiements aux groupes terroristes.

Selon ses avocats, ce plaider-coupable, sur lequel s'appuient en partie les juges d'instruction français dans leur ordonnance, "est une atteinte criante à la présomption d'innocence, qui jette en pâture les anciens cadres de Lafarge" et avait "pour objectif de préserver les intérêts économiques d'un grand groupe".

Pour la défense de l'ex-PDG, le procès qui s'ouvre permettra d'"éclaircir" plusieurs "zones d'ombre du dossier", comme le rôle des services de renseignement français.

Les magistrats instructeurs ont estimé que si des remontées d'informations avaient eu lieu entre les responsables sûreté de Lafarge et les services secrets sur la situation autour du site, cela ne démontrait "absolument pas la validation par l'Etat français des pratiques de financement d'entités terroristes mises en place par Lafarge en Syrie".

Au total, 241 parties civiles se sont à ce jour constituées dans ce dossier. "Plus de dix ans après les faits, les anciens salariés syriens pourront enfin témoigner de ce qu'ils ont enduré: les passages de checkpoints, les enlèvements et la menace permanente planant sur leurs vies", souligne Anna Kiefer, de Sherpa.

Lafarge encourt jusqu'à 1,125 million d'euros d'amende pour le financement du terrorisme. Pour la violation d'embargo, l'amende encourue est nettement plus lourde, allant jusqu'à 10 fois le montant de l'infraction qui sera retenu in fine par la justice.

Un autre volet de ce dossier est toujours à l'instruction, le groupe ayant aussi été mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie et en Irak.

Syrie

Valeurs associées

HOLCIM
71,320 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente sortante et candidate à la présidentielle en Tanzanie Samia Suluhu Hassan lors d'un rassemblement à Mwanza le 28 octobre 2025 ( AFP / Michael JAMSON )
    Dans les élections en Afrique, il y a souvent un grand absent: l'opposition
    information fournie par AFP 31.10.2025 08:34 

    Il y a souvent un absent de taille dans les élections africaines: l'opposition. De nombreux présidents rivalisent de moyens pour empêcher les opposants de défier leur pouvoir, s'assurant ainsi une victoire prévisible. Au risque d'embraser le pays et de saper la ... Lire la suite

  • CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 31.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Gilead signale un "fort départ" de Yeztugo (anti-VIH) au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.10.2025 08:12 

    Le laboratoire américain Gilead Sciences a signalé jeudi un "fort départ" des ventes du Yeztugo, un nouveau traitement préventif contre le virus du sida (VIH) plus simple à administrer qui était très attendu. Ce traitement, appelé Yeytuo en Europe, ne requiert ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 31.10.2025 08:12 

    * SCOR SCOR.PA a fait état vendredi d'un résultat net au-dessus des attentes au troisième trimestre, le groupe de réassurance soulignant la performance de toutes ses lignes de métier. * SPIE SPIE.PA a fait état vendredi d'une hausse de 5,4% de sa production sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank