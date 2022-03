Le ciment Hoffmann Green devient le 1er ciment sans clinker au monde à être validé sous ATEx de cas A par le CSTB

• Appréciation Technique (ATEx de cas A) délivrée par le CSTB pour un grand nombre d’ouvrages

• Durée de vie de 100 ans

• Classes d’environnement étendues pour une utilisation en intérieur et extérieur



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 17 mars 2022 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce aujourd’hui que son ciment H-UKR devient le 1er ciment sans clinker au monde à être validé par le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, pour des applications de structure sur tous types d’ouvrages.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu