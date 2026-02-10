Le chiffre d'affaires trimestriel de Robinhood est décevant en raison du ralentissement des crypto-monnaies, les actions chutent

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de Robinhood HOOD.O a manqué les attentes de Wall Street mardi, alors qu'un trimestre turbulent pour les actifs numériques a pesé sur les revenus de transactions de crypto de la société, ce qui a fait baisser les actions du courtier de détail de 6,3% dans les échanges après les heures de bureau.

La société basée à Menlo Park, en Californie, a déclaré un revenu record de 1,28 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, manquant l'estimation consensuelle des analystes de 1,34 milliard de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Les investisseurs individuels sont devenus une force majeure pour soutenir les marchés des actions, en s'emparant des titres lors des baisses provoquées par les craintes d'une bulle spéculative sur l'IA et les troubles géopolitiques.

Cependant, toutes les classes d'actifs ne bénéficient pas d'une volatilité persistante.

Les revenus de Robinhood basés sur les transactions ont augmenté de 15 % pour atteindre 776 millions de dollars au cours du trimestre, grâce à une hausse de 54 % des revenus des actions, tandis que les options ont augmenté de 41 %.

Le chiffre d'affaires trimestriel généré par les transactions sur les cryptomonnaies s'est élevé à 221 millions de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 248 millions de dollars. Le secteur volatile est en difficulté depuis des mois, depuis qu'un krach en octobre dernier a fait chuter le bitcoin de près de moitié par rapport à son pic du 6 octobre, les positions à effet de levier ayant été éliminées.

Les ETF américains de bitcoin au comptant ont enregistré des sorties d'environ 2 milliards de dollars en décembre et de 7 milliards de dollars en novembre, ont indiqué les analystes de la Deutsche Bank dans une note aux clients.

"Pour les clients qui échangent beaucoup, ils sont au niveau inférieur", a déclaré Shiv Verma, directeur financier de Robinhood, lors d'une interview avec Reuters, faisant référence à la structure de tarification du courtier pour les échanges de crypto-monnaies.

"Les traders actifs étaient encore très actifs", a déclaré Verma, qui a pris le poste de directeur financier la semaine dernière, ajoutant que ces traders constituent le "niveau de tarification le plus bas".

"Pour cette raison, le taux de remise que nous avons obtenu était un peu plus bas que ce que les gens attendaient."

Ces résultats interviennent dans le contexte d'une chute des cours dans l'ensemble des sociétés de courtage américaines, alors que les craintes de perturbation alimentées par l'IA transcendent les valeurs des logiciels et des technologies de l'information pour s'étendre aux valeurs financières.

Les sociétés de courtage, telles que Robinhood et sa rivale Public, ont progressé dans le secteur grâce à leurs offres à bas prix et basées sur la technologie.

Robinhood propose à ses abonnés Gold un assistant d'investissement alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de discuter d'idées de trading et de passer des ordres.

Le nombre d'abonnés Gold a augmenté de 58 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,2 millions.

Le bénéfice du quatrième trimestre de Robinhood s'est élevé à 66 cents par action, dépassant les estimations de Wall Street qui tablaient sur 63 cents.