Le chiffre d'affaires trimestriel de Lucid est inférieur aux prévisions en raison des difficultés d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lucid LCID.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux estimations des analystes et une perte plus importante que prévu, malgré un bond des livraisons déclenché par des crédits d'impôt désormais expirés, alors que le fabricant de véhicules électriques est confronté à des contraintes de production et à une hausse des coûts.

La société a également déclaré que le Fonds d'investissement public, son principal actionnaire, avait accepté d'augmenter une facilité de crédit de 750 millions de dollars à environ 2 milliards de dollars.

Cette facilité n'a pas encore été utilisée, a précisé Lucid. Mais l'argent est crucial pour l'entreprise, connue pour ses berlines électriques de luxe Air, car elle accélère la production de ses SUV Gravity récemment lancés et se prépare à lancer un véhicule de taille moyenne plus abordable l'année prochaine.

Outre les droits de douane élevés imposés sur les importations de pièces automobiles, Lucid, comme certains de ses rivaux, a dû faire face à une série de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, notamment une pénurie de puces, des approvisionnements incertains en terres rares et un incendie survenu en septembre chez un fournisseur d'aluminium.

Cela a entraîné une augmentation plus lente que prévu de la production du SUV Gravity et, dans une certaine mesure, de l'Air. L'entreprise a résolu certaines des contraintes d'approvisionnement et a ajouté une deuxième équipe pour augmenter la production, a déclaré le directeur général Marc Winterhoff à Reuters lors de la conférence Automotive USA 2025 à la fin du mois dernier.

Lucid a revu à la baisse ses prévisions de production annuelle en août et s'attend à produire entre 18 000 et 20 000 véhicules cette année. La société n'a pas fourni de mise à jour de ces prévisions dans son rapport de mercredi. Six analystes prévoient en moyenne que Lucid produira 17 320 véhicules cette année.

Alors que l'anticipation de la suppression du crédit d'impôt de 7 500 dollars sur les achats de véhicules électriques à la fin du mois de septembre a entraîné une frénésie d'achat au cours du dernier trimestre, les analystes s'attendent à une baisse de la demande jusqu'à la fin de l'année.

Pour le trimestre qui s'est achevé en septembre, Lucid a fait état d'un bond de 68 % de son chiffre d'affaires, à 336,6 millions de dollars, mais bien en deçà des attentes moyennes des analystes, qui tablaient sur 379,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré une perte ajustée de 2,65 dollars par action, contre une perte estimée à 2,27 dollars.