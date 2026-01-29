Le chiffre d'affaires trimestriel de L3Harris est inférieur aux estimations en raison des pressions liées à la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de défense L3Harris Technologies LHX.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre jeudi, la fermeture prolongée du gouvernement américain ayant retardé l'attribution des contrats.

Le shutdown , le plus long de l'histoire du pays, a duré 43 jours et s'est terminé en novembre. Il a perturbé les activités d'approvisionnement de l'armée et a nui aux fournisseurs de défense tels que L3Harris.

Les actions de L3Harris ont chuté de 5 % lors de la première séance du marché à New York.

La société a été touchée dans son activité de systèmes spatiaux, qui s'est également enlisée en raison de la baisse des volumes dans son programme classifié de renseignement et de cybernétique.

En octobre, le directeur général Christopher Kubasik a déclaré que la fermeture du gouvernement ralentissait également les licences d'exportation internationales et les encaissements.

L3Harris a également enregistré une baisse des ventes de ses produits de communication civile au quatrième trimestre, ce qui a partiellement compensé les gains liés à la guerre électronique dans son activité de systèmes de communication.

En outre, les entreprises de défense américaines, comme d'autres industries ayant des opérations de fabrication complexes, ont été touchées par la guerre commerciale du président américain Donald Trump, qui a exercé une pression sur une chaîne d'approvisionnement déjà tendue.

Un concurrent plus important, RTX RTX.N , a déclaré mardi qu'il avait subi un impact de 600 millions de dollars en raison des tarifs douaniers en 2025 .

Le chiffre d'affaires total de L3Harris pour le quatrième trimestre s'est élevé à 5,65 milliards de dollars, en hausse de seulement 2 % par rapport à l'année précédente et inférieur aux estimations de Wall Street de 5,78 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 23 et 23,5 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près aux attentes des analystes, qui tablaient sur 23,33 milliards de dollars.

Toutefois, l'entreprise a déclaré que ses perspectives incluent les données financières de son activité de technologie spatiale, dans laquelle elle a vendu une participation de 60 % à AE Industrial Partners en janvier.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, après quoi L3Harris mettra à jour ses prévisions, ce qui pourrait potentiellement peser sur les recettes.

Au début du mois, L3Harris a également annoncé un partenariat inédit avec le ministère de la Guerre , qui a investi 1 milliard de dollars dans l'activité de moteurs de fusée de l'entreprise de défense.

Cependant, la participation du gouvernement introduit un conflit d'intérêts potentiel, car le Pentagone détiendrait des parts dans une entreprise qui est régulièrement en concurrence pour des contrats de défense majeurs.