Le chiffre d'affaires trimestriel de GameStop est inférieur aux estimations, en raison des difficultés liées à son pivot numérique
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GameStop GME.N a publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux estimations des analystes mardi, alors que le distributeur de jeux vidéo peine à gagner du terrain suite à son pivot vers les téléchargements numériques et le streaming, envoyant ses actions en baisse de 5,8% dans les échanges après les heures de bureau.

L'entreprise basée à Grapevine, au Texas, qui était autrefois une force dominante dans la vente de jeux physiques et un emblème de la frénésie des valeurs mèmes de 2021, a eu du mal à se réinventer alors que les joueurs favorisent de plus en plus les achats en ligne et les plateformes d'abonnement au détriment des visites dans les magasins physiques.

GameStop a développé sa plateforme de commerce électronique pour proposer des téléchargements numériques et des marchandises, et a conclu des partenariats avec des éditeurs pour vendre des éditions exclusives de jeux et des objets de collection, mais ces efforts n'ont pas encore porté leurs fruits.

Les difficultés rencontrées par le distributeur reflètent les tendances générales du secteur, les grands éditeurs tels que Microsoft et Sony favorisant les services d'abonnement et les jeux basés sur l'informatique dématérialisée, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des disques physiques.

Dans le même temps, les géants du commerce électronique tels qu'Amazon sont devenus la destination préférée des joueurs et des acheteurs de marchandises générales, érodant ainsi la part de marché de GameStop.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 821 millions de dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 987,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

GameStop a également dû faire face à la volatilité du cours de son action depuis le rallye des valeurs mèmes, qui a brièvement fait d'elle une sensation sur le marché.

Le chiffre d'affaires généré par le matériel et les accessoires, qui comprennent les jeux vidéo neufs et d'occasion, a chuté d'environ 12 % au cours du trimestre.

Fermer

