Le chiffre d'affaires et les bénéfices annuels de la société britannique Tate & Lyle reculent en raison d'un marché morose des produits alimentaires emballés

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Tate & Lyle TATE.L a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices annuels, en raison d'une demande atone pour les produits alimentaires transformés et d'une baisse des prix de ses produits sur ses principaux marchés. La société a déclaré être en pourparlers avec son concurrent américain Ingredion INGR.N , qui a proposé de racheter le fabricant britannique d'ingrédients alimentaires et de boissons pour 2,74 milliards de livres sterling (, soit 3,68 milliards de dollars).

Voici quelques détails sur ses résultats et ses perspectives:

* Tate & Lyle a annoncé une baisse de 3 % de son bénéfice annuel ajusté à 415 millions de livres sterling, son chiffre d'affaires ayant également reculé de 3 % à 2,01 milliards de livres sterling, ces deux chiffres étant conformes aux attentes du marché.

* «(Nous) avons été confrontés à une demande du marché plus faible que prévu, à un contexte géopolitique de plus en plus complexe et... dans l'ensemble, nos performances financières ont été décevantes », a déclaré le directeur général Nick Hampton.

* Le fabricant de Splenda, un édulcorant utilisé dans les boissons de Coca-Cola, prévoit pour l'exercice 2027 une croissance « modérée » de son chiffre d'affaires, soutenue par une augmentation des volumes et un bénéfice de base stable sur une base annuelle.

* Cette entreprise britannique centenaire estime que l'impact de la guerre en cours au Moyen-Orient sera limité et a déclaré qu'elle prenait des mesures pour atténuer toute inflation des coûts par le biais de la tarification, des activités d'approvisionnement et de la discipline opérationnelle.

* Selon un sondage réalisé par la société, les analystes s'attendent en moyenne à ce que le chiffre d'affaires de 2027 reste stable à taux directeur constant et à un bénéfice de base ajusté de 419 millions de livres sterling.

* L'action de la société a reculé de 1,1 % à 517 pence en début de séance.

(1 $ = 0,7443 livre)