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Le chiffre d'affaires de Foxconn au premier trimestre augmente de 30 % par rapport à l'année précédente
information fournie par Reuters 05/04/2026 à 09:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise taïwanaise Foxconn

2317.TW , le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde et le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O , a annoncé dimanche un bond de 29,7 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre par rapport à l'année précédente, alimenté par une forte demande liée à l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre de janvier à mars était de 2,13 billions de dollars taïwanais (66,60 milliards de dollars), a déclaré Foxconn dans un communiqué, contre une estimation LSEG SmartEstimate de 2,148 billions de dollars taïwanais qui donne plus de poids aux prévisions des analystes qui sont plus régulièrement exactes.

(1 $ = 31,9800 dollars taïwanais)

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