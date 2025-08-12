Le chiffre d'affaires de Circle, l'émetteur de stablecoins, bondit dans ses premiers résultats depuis son introduction en bourse

Circle CRCL.N a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et de ses revenus de réserve mardi, lors de ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse en juin, grâce à l'augmentation de la circulation de son stablecoin USDC et à des services d'abonnement plus performants.

Les actions ont augmenté de 5 % dans les échanges avant bourse, renforçant le rallye qui a poussé l'action de la société à plus de cinq fois son prix d'introduction en bourse.

Les stablecoins, qui sont des jetons numériques adossés à des actifs à faible risque tels que le dollar américain ou les bons du Trésor, ont attiré de plus en plus l'attention des investisseurs, en particulier depuis l'adoption du Genius Act le mois dernier.

Cette loi a conduit certains analystes à spéculer sur le fait que les jetons pourraient être utilisés pour les transferts de fonds transfrontaliers et comme passerelle entre la banque traditionnelle et la finance numérique.

Cet élan a aidé des entreprises telles que Circle, qui émet des USDC, la deuxième plus grande stablecoin en termes de valeur de marché après Tether.

L'USDC en circulation a augmenté de 90 % au 30 juin, par rapport à l'année précédente, a déclaré la société.

Les revenus et les revenus de réserve de la société ont augmenté de 53 % d'une année sur l'autre pour atteindre 658 millions de dollars, grâce à une hausse des intérêts perçus sur les liquidités et les investissements à court terme qui soutiennent ses pièces stables USDC. Les revenus provenant des abonnements et des services ont également augmenté, selon Circle.

La société a enregistré une perte nette de 482 millions de dollars, principalement en raison de deux charges sans effet sur la trésorerie liées à son introduction en bourse, notamment des coûts pour les attributions d'actions aux employés qui ont été acquises lorsque la société est entrée en bourse et une évaluation plus élevée de sa dette convertible à la suite d'une hausse du cours de l'action.