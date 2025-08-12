 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 705,86
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le chiffre d'affaires de Circle, l'émetteur de stablecoins, bondit dans ses premiers résultats depuis son introduction en bourse
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Circle CRCL.N a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et de ses revenus de réserve mardi, lors de ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse en juin, grâce à l'augmentation de la circulation de son stablecoin USDC et à des services d'abonnement plus performants.

Les actions ont augmenté de 5 % dans les échanges avant bourse, renforçant le rallye qui a poussé l'action de la société à plus de cinq fois son prix d'introduction en bourse.

Les stablecoins, qui sont des jetons numériques adossés à des actifs à faible risque tels que le dollar américain ou les bons du Trésor, ont attiré de plus en plus l'attention des investisseurs, en particulier depuis l'adoption du Genius Act le mois dernier.

Cette loi a conduit certains analystes à spéculer sur le fait que les jetons pourraient être utilisés pour les transferts de fonds transfrontaliers et comme passerelle entre la banque traditionnelle et la finance numérique.

Cet élan a aidé des entreprises telles que Circle, qui émet des USDC, la deuxième plus grande stablecoin en termes de valeur de marché après Tether.

L'USDC en circulation a augmenté de 90 % au 30 juin, par rapport à l'année précédente, a déclaré la société.

Les revenus et les revenus de réserve de la société ont augmenté de 53 % d'une année sur l'autre pour atteindre 658 millions de dollars, grâce à une hausse des intérêts perçus sur les liquidités et les investissements à court terme qui soutiennent ses pièces stables USDC. Les revenus provenant des abonnements et des services ont également augmenté, selon Circle.

La société a enregistré une perte nette de 482 millions de dollars, principalement en raison de deux charges sans effet sur la trésorerie liées à son introduction en bourse, notamment des coûts pour les attributions d'actions aux employés qui ont été acquises lorsque la société est entrée en bourse et une évaluation plus élevée de sa dette convertible à la suite d'une hausse du cours de l'action.

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    Qu'est-ce que la Garde nationale déployée par Trump à Washington?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.08.2025 13:23 

    Donald Trump va mobiliser la Garde nationale à Washington, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents", tandis que la maire de la capitale américaine dément une hausse de la criminalité. Le président américain a dit déployer, ... Lire la suite

  • La Bourse de New York
    Prudence en vue à Wall Street avant l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:50 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sur une note prudente mardi avant la publication de données sur l'inflation américaine et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs prenant acte de la trêve commerciale prolongée entre ... Lire la suite

  • Le responsable du Hamas Khalil Al-Hayya
    Poursuite des bombardements sur Gaza, le chef du Hamas attendu au Caire
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:47 

    par Nidal al-Mughrabi Le chef du bureau politique du Hamas Khalil Al-Hayya devrait se rendre mardi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens, a-t-on appris d'une source proche du groupe palestinien, alors que les bombardements israéliens se poursuivent ... Lire la suite

  • Le chef de la junte birmane, le général Min Aung Hlaing, préside un défilé militaire à Naypyitaw
    Birmanie: Un rapport de l'Onu accuse l'armée d'actes de torture systématiques
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:45 

    Des enquêteurs de l'Onu ont déclaré mardi avoir trouvé des preuves d'actes de torture systématiques commis par les forces de sécurité birmanes et avoir identifié certains des principaux responsables. Le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM), a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank