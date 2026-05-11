Le chiffre d'affaires de Circle a bondi grâce à la hausse de la demande de stablecoins dans un contexte de volatilité ; le cours de l'action est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours des actions; ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6 et d'un commentaire de la direction au paragraphe 9) par Pritam Biswas

Circle CRCL.N a annoncé lundi une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et de ses revenus de réserve , grâce à l'adoption et la circulation accrues de son stablecoin, ce qui a fait grimper son action de 2 % en début de séance.

La volatilité des marchés et le conflit au Moyen-Orient ont poussé les investisseurs à se détourner des cryptomonnaies risquées au profit des stablecoins pour placer leur capital en début d'année.

Ce phénomène a été mis en évidence par les résultats de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O la semaine dernière, qui a fait état d'une baisse des volumes de transactions. Coinbase a conclu un partenariat stratégique avec Circle.

La mise en place du cadre MiCA en Europe et l'adoption de la loi américaine GENIUS, qui fournissent un cadre juridique clair pour les actifs numériques, ont stimulé l'adoption de l'USDC, le stablecoin phare de Circle et le deuxième plus important au monde en termes de capitalisation boursière après Tether.

La circulation de l'USDC a augmenté de 28 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 77 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) à la fin du premier trimestre. Le chiffre d'affaires total et les revenus de réserve ont progressé de 20 % pour atteindre 694 millions de dollars (XX,XX millions d'euros).

“Dans une perspective à long terme, il est difficile d’être pessimiste à l’égard de Circle Group”, a déclaré Andrew Rocco, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

Wall Street s'attend à ce que les stablecoins deviennent l'un des thèmes majeurs de la finance dans les années à venir et la prochaine opportunité de marché de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Les baisses de taux d'intérêt fin 2025 ont également profité à l'entreprise, car Circle investit les liquidités garantissant ses tokens dans des dépôts bancaires et des bons du Trésor américain à court terme, percevant ainsi des intérêts sur ces avoirs. Par conséquent, ses revenus sont très sensibles aux changements de politique de la Réserve fédérale américaine.

“Les taux suivent des cycles, et nous construisons une entreprise qui va traverser de nombreux cycles de taux”, a déclaré le directeur financier Jeremy Fox-Green lors d’un entretien avec Reuters, lorsqu’on lui a demandé quel serait l’impact potentiel futur d’un assouplissement de la politique monétaire.

La société a fait une entrée en bourse remarquée à la Bourse de New York l'année dernière, ouvrant la voie à des entreprises similaires pour tenter leur chance sur les marchés publics.

L'action Circle a clôturé vendredi à 113,67 dollars (XX,XX euros), en hausse d'environ 43 % depuis le début de l'année et plus de trois fois son prix d'introduction en bourse de 31 dollars (XX,XX euros).