Le chiffre d'affaires de Chime dépasse les estimations pour ses premiers résultats depuis une introduction en bourse explosive aux États-Unis

(Ajoute des actions au paragraphe 5) par Manya Saini

Chime CHYM.O a battu jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses services bancaires et financiers numériques, dans le cadre de ses premiers résultats après une introduction en bourse explosive aux États-Unis.

Les jeunes clients américains, déçus par les frais et le manque de flexibilité des grandes banques, se tournent de plus en plus vers les startups numériques qui proposent des services bancaires à bas prix, des dépôts directs anticipés et des comptes d'épargne à haut rendement.

Le chiffre d'affaires de Chime a augmenté de 37 % pour atteindre 528 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin. Les analystes s'attendaient en moyenne à 495,2 millions de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

La société a été introduite en bourse en juin lors d'un premier appel public à l'épargne aux États-Unis qui a fait naître l'espoir d'un rebond durable de la demande des investisseurs pour les entreprises technologiques à forte croissance. L'action a augmenté de 25 % par rapport à son prix d'introduction en bourse.

Ses actions étaient en baisse marginale dans les échanges volatiles après le marché.

"Chime a connu un premier trimestre exceptionnel en tant que société cotée en bourse, grâce à l'accélération de la croissance d'une année sur l'autre, à l'augmentation des marges et à l'exécution continue des produits", a déclaré Chris Britt, cofondateur et directeur général de la société.

Le revenu moyen par membre actif a augmenté de 12 % pour atteindre 245 $ au cours du trimestre, a déclaré la société.

Chime propose une série de produits financiers sans frais par l'intermédiaire de ses banques partenaires, notamment une carte de crédit sécurisée pour aider les utilisateurs à se constituer un crédit, des outils de liquidité à court terme tels que l'accès aux salaires anticipés et les prêts à faible montant, ainsi qu'un programme de balayage des dépôts qui distribue les fonds entre les banques régionales.

La société affirme que son modèle bancaire basé sur les paiements est mieux adapté pour servir les Américains ordinaires, qui ont souvent des antécédents de crédit limités et comptent davantage sur les transactions de débit que sur les produits de prêt traditionnels.

Le volume d'achat - la valeur totale en dollars des transactions effectuées à l'aide de cartes de débit ou de crédit portant la marque Chime - a augmenté de 18 % au cours du trimestre pour atteindre 32,4 milliards de dollars.

L'augmentation du volume souligne la résistance des dépenses de consommation, les utilisateurs continuant à compter sur les cartes de débit pour les dépenses quotidiennes telles que les courses, l'essence et les factures - une tendance qui s'est maintenue en dépit de l'incertitude économique générale.

Le bénéfice brut s'est élevé à 461 millions de dollars au cours du trimestre, contre 333,7 millions de dollars un an plus tôt.