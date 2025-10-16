Le chiffre d'affaires d'American Express en hausse de 8,5

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - **

** La société mondiale de paiement devrait publier un BPA ajusté de 4,00 $ sur une augmentation de 8,5 % des revenus à 18,05 milliards de dollars, selon les données du LSEG, contre un BPA de 3,49 $ et des revenus de 16,64 milliards de dollars il y a un an

** AXP a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de sept des huit derniers trimestres, dont six consécutifs; du côté des revenus, AXP a atteint ou dépassé les attentes au cours de cinq des huit derniers trimestres ** Sur les 32 analystes qui couvrent AXP, la répartition des recommandations est de 11 "achat fort" ou "achat", 18 "maintien" et 3 "vente" ou "vente forte"

** L'objectif de prix médian de 342 $ est en hausse par rapport à 320 $ il y a un mois; RBC a relevé lundi son objectif de prix de 360 $ à 380 $

** Avec les mouvements de jeudi, les actions AXP ont augmenté de ~8% depuis le début de l'année, contre ~8% pour le Dow Industrials .DJI et ~7% pour le secteur financier du S&P 500 .SPSY .