OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 120,00
-0,84%
Indices
Chiffres-clés

Le chiffre d'affaires d'American Express en hausse de 8,5
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 21:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - **

** La société mondiale de paiement devrait publier un BPA ajusté de 4,00 $ sur une augmentation de 8,5 % des revenus à 18,05 milliards de dollars, selon les données du LSEG, contre un BPA de 3,49 $ et des revenus de 16,64 milliards de dollars il y a un an

** AXP a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de sept des huit derniers trimestres, dont six consécutifs; du côté des revenus, AXP a atteint ou dépassé les attentes au cours de cinq des huit derniers trimestres ** Sur les 32 analystes qui couvrent AXP, la répartition des recommandations est de 11 "achat fort" ou "achat", 18 "maintien" et 3 "vente" ou "vente forte"

** L'objectif de prix médian de 342 $ est en hausse par rapport à 320 $ il y a un mois; RBC a relevé lundi son objectif de prix de 360 $ à 380 $

** Avec les mouvements de jeudi, les actions AXP ont augmenté de ~8% depuis le début de l'année, contre ~8% pour le Dow Industrials .DJI et ~7% pour le secteur financier du S&P 500 .SPSY .

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
323,480 USD NYSE -2,18%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 952,24 Pts Index Ex -0,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

