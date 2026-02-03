Le chiffre d'affaires d'AMD devrait augmenter grâce à l'expansion des activités liées aux centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O ont baissé de 2,6 % à 239,99 $ avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture des marchés mardi

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce qu'AMD fasse état d'une croissance de 26,2% de son chiffre d'affaires à 9,67 milliards de dollars et d'une hausse de 21,1% de son bénéfice par action ajusté à 1,32 dollar contre 1,09 dollar il y a un an

** Le chiffre d'affaires d'AMD a dépassé les attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que le bénéfice par action ajusté a atteint les estimations 7 fois au cours de la même période

** AMD a tenté de développer ses activités dans le domaine de l'intelligence artificielle alors que son rival Nvidia

NVDA.O engloutit des parts de marché pour les puces destinées aux centres de données à mesure que le marché explose. AMD a réussi dans le secteur des processeurs centraux (CPU), gagnant régulièrement des parts de marché face à Intel INTC.O ** Parmi les 56 analystes couvrant AMD, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de $283

** AMD est en hausse de 12,5 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 0,4 % de l'indice composite NASDAQ .IXIC et une hausse de 11,2 % de l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX .