Le chiffre d'affaires annuel d'OpenAI dépasse les 25 milliards de dollars, selon The Information
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 05:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Lastartup d'intelligence artificielle OpenAI a dépassé les 25 milliards de dollars de revenus annualisés à la fin du mois dernier, a rapporté The Information mercredi, citant une personne familière avec le chiffre.

Il s 'agit d'une augmentation de 17 % par rapport aux 21,4 milliards de dollars de revenus annualisés que la sociétéa générés à la fin de l'année, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

OpenAI se développe sur le marché des entreprises en s'associant à quatre des plus grandes sociétés de conseil au monde, en faisant le pari qu'une approche plus pratique aidera les entreprises clientes à passer des projets pilotes à des déploiements d'IA à grande échelle.

Dans la course aux entreprises, OpenAI est confrontée à la concurrence de rivaux tels qu'Anthropic et de géants comme Google GOOGL.O qui vendent des capacités d'IA aux entreprises.

Depuis fin 2022, OpenAI est passée d'un chiffre d'affaires nul à plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé en 2025. Son concurrent Anthropic a suivi une trajectoire similaire, atteignant un chiffre d'affaires annualisé d'environ 9 milliards de dollars.

OpenAI vise environ 600 milliards de dollars endépenses informatiques totalesd' ici 2030, alors que le fabricant de ChatGPT jette les bases d'une introduction en bourse qui pourrait le valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars.

