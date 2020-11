Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef de la diplomatie bahreïnie attendu mercredi en Israël Reuters • 16/11/2020 à 10:11









DUBAI, 16 novembre (Reuters) - Le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdoullatif Al Zaïani, se rendra mercredi en Israël pour y rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, ont annoncé lundi des diplomates. Bahreïn et les Emirats arabes unis ont signé le 15 septembre à la Maison blanche un accord de normalisation de leurs relations avec l'Etat hébreu. Une délégation israélienne a été reçue à Manama le 18 octobre mais aucun représentant bahreïni ne s'est encore rendu en Israël. (Lisa Barrington et Dan Williams, version française Jean-Philippe Lefief)

