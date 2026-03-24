"Le changement approche à grands pas", SAP chute alors que J.P. Morgan rétrograde le titre à "neutre" dans le contexte de l'évolution de l'industrie de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de SAP SAPG.DE ont chuté de 2 % après que J.P. Morgan a rétrogradé le fabricant allemand de logiciels de "surpondérer" à "neutre" en raison de la concurrence du secteur de l'IA qui remet en question les perspectives.

** Le courtier souligne la décélération du carnet de commandes actuel de la société dans le secteur du cloud et la volatilité croissante alors que l'industrie du logiciel évolue potentiellement vers un modèle de revenus basé sur la consommation et les résultats.

** "Dans un marché qui exige désormais une accélération pour contrer les arguments baissiers qui prévalent dans le secteur des logiciels, il est peu probable qu'une décélération soutienne la performance de l'action à court terme", indique le courtier.

** JPM note également une intensification de la concurrence entre les pairs de l'IA agentique - tels que Salesforce CRM.N , Workday WDAY.O - et les fournisseurs de LLM, ce qui entraîne un besoin d'investissement et de fusions-acquisitions.

** Le courtier ajoute: "Dans l'ensemble, le changement approche rapidement et les opérateurs historiques, y compris SAP, devront investir et évoluer pour se donner les meilleures chances de rester pertinents au fur et à mesure que le cycle de l'IA se déploie".

** JPM réduit également l'objectif de prix de près d'un tiers à 175 euros par action.

** Sur 37 analystes couvrant SAP, 26 estiment que le titre est "fortement à l'achat" ou "à l'achat", huit estiment qu'il est "à conserver" et trois estiment qu'il est "fortement à la vente" ou "à la vente" - données LSEG.